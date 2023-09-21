Узнать больше

NYT: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой

Короткая ссылка
Украина во время контрнаступления, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времён Второй мировой войны.

Такое заявление было опубликовано в американской газете The New York Times.

«Когда Украина начала наступление, то, даже имея свежие поставки современных западных танков и техники, она столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времён Второй мировой войны», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что ход контрнаступления Украины остаётся неясным.

Ранее бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ получили от Соединённых Штатов всё необходимое для проведения контрнаступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить