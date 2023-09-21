NYT: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой

Украина во время контрнаступления, несмотря на наличие современных западных танков и техники, столкнулась с обороной, подобной которой не было в Европе со времён Второй мировой войны.

Такое заявление было опубликовано в американской газете The New York Times.

«Когда Украина начала наступление, то, даже имея свежие поставки современных западных танков и техники, она столкнулась с подготовленной обороной, подобной которой не было в Европе со времён Второй мировой войны», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что ход контрнаступления Украины остаётся неясным.

Ранее бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что у Запада нет шансов выиграть конфликт на Украине.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ получили от Соединённых Штатов всё необходимое для проведения контрнаступления.