Сийярто: Венгрия не получила от Украины разрешение на поставку зерна в Судан

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выделила около €3,5 млн на поставку украинского зерна в Судан, но до сих пор не получила от Украины разрешение.

По словам дипломата, бизнес, задействованный в аграрном секторе Украины, стремится не отправлять продукцию в нуждающиеся страны, а наводнить ею рынки Центральной Европы. Это, в свою очередь, наносит вред местным фермерам.

По словам Сийярто, в конце 2022 года правительство Венгрии выделило около €3,5 млн на поставку 10 тыс. т зерна с Украины в Судан.

«Хотя эти деньги были выделены венгерскими налогоплательщиками в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы «Зерно с Украины», — цитирует его ТАСС.

Венгрия, Словакия и Польша при этом сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.