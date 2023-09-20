Сийярто: Венгрия не получила от Украины разрешение на поставку зерна в Судан
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По словам дипломата, бизнес, задействованный в аграрном секторе Украины, стремится не отправлять продукцию в нуждающиеся страны, а наводнить ею рынки Центральной Европы. Это, в свою очередь, наносит вред местным фермерам.
По словам Сийярто, в конце 2022 года правительство Венгрии выделило около €3,5 млн на поставку 10 тыс. т зерна с Украины в Судан.
«Хотя эти деньги были выделены венгерскими налогоплательщиками в прошлом году, в Судан не было отправлено не только ни одной тонны, но и ни одного грамма зерна в рамках программы «Зерно с Украины», — цитирует его ТАСС.
Венгрия, Словакия и Польша при этом сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.