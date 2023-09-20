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В МИД Украины призвали Польшу отбросить эмоции и искать решения по зерну

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Представитель МИД Украины Олег Николенко призвал власти Польши отбросить эмоции и искать конструктивный путь решения зерновой проблематики.
В МИД Украины призвали Польшу отбросить эмоции и искать решения по зерну
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Ранее польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. 

«Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики», — приводит РИА Новости слова Николенко.

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил в интервью агентству PAP, что Польша может прекратить поддержку Украины.

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