В МИД Украины призвали Польшу отбросить эмоции и искать решения по зерну
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- © Andrew Kravchenko
Ранее польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
«Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики», — приводит РИА Новости слова Николенко.
Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил в интервью агентству PAP, что Польша может прекратить поддержку Украины.