Министерство нацбезопасности США внесло юмористический ролик RT в доклад об оценке внутренних угроз
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В докладе Homeland Threat Assessment 2024 говорится, что «российские агенты влияния» начали использовать новые технологии искусственного интеллекта в своей деятельности.
«Так, в июне аккаунт телеканала RT (ранее известного как Russia Today) в социальных сетях создал и распространил сгенерированное искусственным интеллектом издевательское дипфейк-видео, изображающее президента США и других западных лидеров», — утверждается в документе.
Там также отмечается, что Россия, вероятно, продолжит использовать традиционные СМИ, сайты, соцсети и прочее для распространения кремлёвской точки зрения и оказания влияния на аудиторию в США.
В ролике RT показано, как Байден в видео бьётся головой о стену в попытках найти свежие идеи. Британский премьер Сунак, в свою очередь, крутит «колесо персональных санкций», а глава Еврокомиссии бросает дротики в карту мира с надписью «Где ещё запретить RT».
Канцлер Германии же пытается найти ответ с помощью чат-бота GPT, а французский президент в ярости покидает заседание комитета по антироссийским санкциям.
На видео обратили внимание ряд крупных западных СМИ.