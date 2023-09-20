Министерство нацбезопасности США внесло юмористический ролик RT в доклад об оценке внутренних угроз

Министерство нацбезопасности США (DHS) внесло юмористический ролик RT в доклад об оценке внутренних угроз. Речь идёт о видео, на котором RT представил, как западные лидеры Джо Байден, Риши Сунак, Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен создают новые антироссийские санкции.

В докладе Homeland Threat Assessment 2024 говорится, что «российские агенты влияния» начали использовать новые технологии искусственного интеллекта в своей деятельности.

«Так, в июне аккаунт телеканала RT (ранее известного как Russia Today) в социальных сетях создал и распространил сгенерированное искусственным интеллектом издевательское дипфейк-видео, изображающее президента США и других западных лидеров», — утверждается в документе.

Там также отмечается, что Россия, вероятно, продолжит использовать традиционные СМИ, сайты, соцсети и прочее для распространения кремлёвской точки зрения и оказания влияния на аудиторию в США.

В ролике RT показано, как Байден в видео бьётся головой о стену в попытках найти свежие идеи. Британский премьер Сунак, в свою очередь, крутит «колесо персональных санкций», а глава Еврокомиссии бросает дротики в карту мира с надписью «Где ещё запретить RT».

Канцлер Германии же пытается найти ответ с помощью чат-бота GPT, а французский президент в ярости покидает заседание комитета по антироссийским санкциям.

На видео обратили внимание ряд крупных западных СМИ.