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Западные СМИ обратили внимание на пародийный ролик RT о санкциях

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Ряд крупных западных СМИ обратили внимание на пародийный ролик RT, в котором показано, как Джо Байден, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон в муках размышляют о том, какие ещё санкции ввести в отношении России.

Британская газета The Times пишет, что если самые изощрённые видео с технологией дипфейка «стирают грань между реальностью и вымыслом», Москва наносит «удар кувалдой».

В статье отмечается, что британский премьер находится в числе политиков, которых высмеивают в ролике.

Daily Express также заметил пародийный ролик RT, отметив, что видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, быстро распространилось по соцсетям российских диппредставительств в Европе. В материале подробно рассказывается о том, что показывается в ролике.

Европейская редакция газеты Politico в материале, посвящённом работе сайта RT France, также обратила внимание на пародийное видео RT. В материале говорится, что это «дипфейковое видео высмеивает как санкции против России, так и западных лидеров».

В ролике показано, как Байден в видео бьётся головой о стену в попытках найти свежие идеи. Британский премьер Сунак, в свою очередь, крутит «колесо персональных санкций», а глава Еврокомиссии бросает дротики в карту мира с надписью «Где ещё запретить RT».

Канцлер Германии же пытается найти ответ с помощью чат-бота GPT, а французский президент в ярости покидает заседание комитета по антироссийским санкциям.

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