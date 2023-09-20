Сотрудники Apple во Франции объявили забастовку в день старта продаж iPhone 15
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Об этом сообщила национальная радиостанция Franceinfo.
Отмечается, что протесты будут принимать различные формы в 20 французских магазинах. Нарушение работы Apple Store может длиться от одного часа до двух суток, а также около бутика Apple в Париже пройдёт манифестация.
Недовольства сотрудников связаны с низкой заработной платой. Местные профсоюзы требуют поднять зарплату на 7%, а руководство предлагает поднять её лишь на 4,5%.
Ранее сообщалось, что медики в Британии начали первую в истории британской службы здравоохранения совместную забастовку в связи с низкой оплатой труда.