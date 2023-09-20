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Сотрудники Apple во Франции объявили забастовку в день старта продаж iPhone 15

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Работники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в будущую пятницу и субботу, когда начинаются продажи нового смартфона iPhone 15.
Сотрудники Apple во Франции объявили забастовку в день старта продаж iPhone 15
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщила национальная радиостанция Franceinfo.

Отмечается, что протесты будут принимать различные формы в 20 французских магазинах. Нарушение работы Apple Store может длиться от одного часа до двух суток, а также около бутика Apple в Париже пройдёт манифестация.

Недовольства сотрудников связаны с низкой заработной платой. Местные профсоюзы требуют поднять зарплату на 7%, а руководство предлагает поднять её лишь на 4,5%.

Ранее сообщалось, что медики в Британии начали первую в истории британской службы здравоохранения совместную забастовку в связи с низкой оплатой труда.

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