Сотрудники Apple во Франции объявили забастовку в день старта продаж iPhone 15

Работники магазинов Apple Store во Франции объявили забастовку в будущую пятницу и субботу, когда начинаются продажи нового смартфона iPhone 15.

Об этом сообщила национальная радиостанция Franceinfo.

Отмечается, что протесты будут принимать различные формы в 20 французских магазинах. Нарушение работы Apple Store может длиться от одного часа до двух суток, а также около бутика Apple в Париже пройдёт манифестация.

Недовольства сотрудников связаны с низкой заработной платой. Местные профсоюзы требуют поднять зарплату на 7%, а руководство предлагает поднять её лишь на 4,5%.

Ранее сообщалось, что медики в Британии начали первую в истории британской службы здравоохранения совместную забастовку в связи с низкой оплатой труда.