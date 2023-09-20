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Грушко: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку

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Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности возобновления зерновой сделки говорят о том, что Евросоюз не будет выполнять обязательства по ней.
Грушко: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку
  • AP
  • © Francois Walschaerts

Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Как передаёт ТАСС, по его словам, высказывание Борреля фактически является признанием, что Европейский союз не готов и не будет выполнять все обязательства, которые зафиксированы в российской части меморандума Россией вместе с ООН.

Ранее Боррель заявил, что не видит возможности достижения договорённости по «Черноморской инициативе» с Россией.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.

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