Грушко: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку

Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о невозможности возобновления зерновой сделки говорят о том, что Евросоюз не будет выполнять обязательства по ней.

Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Как передаёт ТАСС, по его словам, высказывание Борреля фактически является признанием, что Европейский союз не готов и не будет выполнять все обязательства, которые зафиксированы в российской части меморандума Россией вместе с ООН.

Ранее Боррель заявил, что не видит возможности достижения договорённости по «Черноморской инициативе» с Россией.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.