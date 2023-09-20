Грушко: Боррель фактически признал, что ЕС не готов выполнять зерновую сделку
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Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Как передаёт ТАСС, по его словам, высказывание Борреля фактически является признанием, что Европейский союз не готов и не будет выполнять все обязательства, которые зафиксированы в российской части меморандума Россией вместе с ООН.
Ранее Боррель заявил, что не видит возможности достижения договорённости по «Черноморской инициативе» с Россией.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки.