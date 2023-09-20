Аналитики прокомментировали слова польского министра об ответе на эмбарго Киева

Аналитики прокомментировали в беседе с RT заявление министра сельского хозяйства и развития села Польши Роберта Телюса о том, что страна готова к возможному украинскому эмбарго на овощи и фрукты, однако справится ли с такой проблемой Украина — неизвестно.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина пояснила, что Украина подписала соглашение об ассоциации и там предусмотрены определённые квоты на те виды товаров, которые направляет Украина на общий рынок ЕС.

«И, соответственно, она не может поставлять больше определённого набора. Решение поддерживать Киев через поставки зерна — это решение, которое было принято не только в ЕС, но оно было поддержано по каналам НАТО. Украина может ввести эмбарго в одностороннем порядке, но получается, что она не договаривается со своими экономическими партнёрами, с которыми подписала соглашение об ассоциации», — добавила аналитик.

По словам политолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, Польша готовится к выборам, нынешняя правящая коалиция набирает очки в польском обществе.

«Использовать антироссийскую тему уже не очень актуально, нужно найти нового врага и его победить... А победить Украину гораздо проще. Нужно будет ждать, чем закончатся польские выборы. Будут угрозы с двух сторон, понятно, что экономика Польши гораздо сильнее экономики Украины. Но говорить про экономику Украины бессмысленно, страна находится в жесточайшем кризисе, прежде всего военном, и вопрос не в том, сколько миллиардов она потеряет на торговле или приобретёт, а вопрос: что там с содержанием вооружённых сил», — заявил эксперт.

Он добавил, что основной спонсор Киева не Польша, а США.

«Если США компенсируют Украине те потери, которые будут на европейском фронте (польском, венгерском, словацком), ну и ладно, переживут так. Но в США тоже проблемы: приближается шатдаун, непонятно, что с бюджетом, республиканцы требуют урезать поддержку Украине. В совокупном объёме всех украинских проблем — будут серьёзные сложности с содержанием вооружённых сил, с работой органов государственного управления, везде будут проблемы. Опять же — если все кубики сложатся вместе, но такой шанс сейчас становится всё более вероятным», — заключил собеседник RT.

Ранее министр сельского хозяйства Польши пригрозил Украине ответом на эмбарго.

19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше и Венгрии, что Киев запретит импорт отдельных товаров, если страны не отменят запрет на экспорт украинской агропродукции.