Узнать больше

Иран отменил все рейсы в Армению и Азербайджан

Короткая ссылка
Иран отменил все пассажирские рейсы в Армению и Азербайджан, заявил глава Организации государственной авиации Ирана Мохаммад Мохаммадибахш.
Иран отменил все рейсы в Армению и Азербайджан
  • Gettyimages.ru
  • © irontrybex

«В целях защиты иранских пассажиров все рейсы между Ираном и двумя странами — Арменией и Азербайджаном — были отменены», — приводит IRNA слова Мохаммадибахша.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).

В Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить