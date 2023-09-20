Иран отменил все рейсы в Армению и Азербайджан

Иран отменил все пассажирские рейсы в Армению и Азербайджан, заявил глава Организации государственной авиации Ирана Мохаммад Мохаммадибахш.

«В целях защиты иранских пассажиров все рейсы между Ираном и двумя странами — Арменией и Азербайджаном — были отменены», — приводит IRNA слова Мохаммадибахша.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).

В Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.