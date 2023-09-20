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Финляндия разрешила въезжать автобусам и машинам с дипномерами из России

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Дипломаты, граждане Евросоюза, их родственники, а также просители убежища могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами.
Финляндия разрешила въезжать автобусам и машинам с дипномерами из России
  • AFP
  • © Alessandro RAMPAZZO

Об этом заявили в финской таможне, сообщило РБК.

Кроме того, на территорию Финляндии можно приехать на автобусе. Также в таможне заявили, что путешественники могут взять с собой личные вещи, несмотря на введённые санкции.

Указывается, что при попытке въехать в страну на личном автомобиле с российскими номерами таможня обычно не арестовывает и не конфискует автомобиль, а возвращает его обратно в Россию.

Ранее сообщалось, что за прошедшие выходные финские таможенные органы не пропустили в страну 37 зарегистрированных в России автомобилей.

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