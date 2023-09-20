Финляндия разрешила въезжать автобусам и машинам с дипномерами из России
- AFP
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Об этом заявили в финской таможне, сообщило РБК.
Кроме того, на территорию Финляндии можно приехать на автобусе. Также в таможне заявили, что путешественники могут взять с собой личные вещи, несмотря на введённые санкции.
Указывается, что при попытке въехать в страну на личном автомобиле с российскими номерами таможня обычно не арестовывает и не конфискует автомобиль, а возвращает его обратно в Россию.
Ранее сообщалось, что за прошедшие выходные финские таможенные органы не пропустили в страну 37 зарегистрированных в России автомобилей.