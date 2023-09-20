CNR: российский танк Т-80 хорошо себя зарекомендовал в боевых действиях
Такое мнение выразили в статье Национального радио Китая (CNR).
«У Т-80 прекрасные характеристики и за последнее время он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях», — говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что бронемашина обладает способностью совершать высокоскоростные манёвры и работать в условиях низких температур.
Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами из-за российских БПЛА.
Также поступала информация, что российские системы РЭБ отключают электронику в самолётах ВСУ.