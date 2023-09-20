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Hill: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе

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Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при втором президентстве Джо Байдена или Дональда Трампа, заявил обозреватель Hill Джозеф Боско.

«Даже если Байден останется на своём посту, Путин, похоже, уверен, что достигнет своей геостратегической цели», — говорится в статье.

При этом Боско отметил, что заявленная стратегия Трампа — это та политика, которой администрация Байдена «уже следует».

Ранее в WP отметили, что Байдену будет непросто сохранить международную поддержку Украины на ГА ООН.

Также Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать.

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