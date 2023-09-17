Трамп: Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать

Экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать.

«Новостные издания больше не пишут о войне… это означает, что Украина проигрывает», — сказал Трамп в интервью NBC News.

По его словам, Киев мог избежать конфликта, договорившись и признав потерю части территорий.

Ранее сообщалось, что Трамп позитивно оценил комментарий российского лидера Владимира Путина об урегулировании кризиса на Украине.

Также экс-президент США заявил, что американский президент Джо Байден дал Путину основания для осуждения и критики США.