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Трамп: Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать

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Экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать.
Трамп: Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать
  • AP

«Новостные издания больше не пишут о войне… это означает, что Украина проигрывает», — сказал Трамп в интервью NBC News.

По его словам, Киев мог избежать конфликта, договорившись и признав потерю части территорий.

Ранее сообщалось, что Трамп позитивно оценил комментарий российского лидера Владимира Путина об урегулировании кризиса на Украине.

Также экс-президент США заявил, что американский президент Джо Байден дал Путину основания для осуждения и критики США.

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