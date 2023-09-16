Трамп: США управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать страну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страной управляют тираны-фашисты, от которых надо спасать Америку.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Трампа, через год американцы будут голосовать на «самых важных выборах за свою жизнь».

«Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», — сказал экс-президент.

Также сообщалось, что Трамп позитивно оценил комментарий российского лидера Владимира Путина об урегулировании кризиса на Украине.

Также Трамп заявил, что американский президент Джо Байден дал Путину основания для осуждения и критики США.