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Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения и критики США

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что гонения, которые устроил на него президент США Джо Байден, дали повод российскому президенту Владимиру Путину критиковать Америку.

Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.

«Путин использует для осуждения Америки... противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьёт его во всех опросах», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что ситуация с преследованием Трампа показывает всю гнилость американской политической системы.

Также экс-разведчик США Скотт Риттер выразил мнение, что история отдаёт предпочтение Путину, а не Байдену.

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