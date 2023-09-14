Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения и критики США
Об этом, как информирует РИА Новости, он написал в соцсетях.
«Путин использует для осуждения Америки... противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьёт его во всех опросах», — говорится в сообщении.
Ранее Путин заявил, что ситуация с преследованием Трампа показывает всю гнилость американской политической системы.
Также экс-разведчик США Скотт Риттер выразил мнение, что история отдаёт предпочтение Путину, а не Байдену.