Экс-разведчик США Скотт Риттер после рассказа президента России о гибели своей бабушки заявил, что история стоит на стороне Владимира Путина.

В соцсети X он прокомментировал историю российского лидера про свою бабушку, которую он рассказал на открытом уроке «Разговоры о важном».

Как передаёт РИА Новости, во время Великой Отечественной войны она была ранена в живот и, умирая на руках у своего мужа, просила его не плакать и не расстраивать её.

После этого дедушка президента России отправил сыну на фронт письмо с посланием «бей гадов!».

По словам Риттера, в то же время президент США Джо Байден рассказывает про «Корн Поп».

«Вы решаете, кто более великий человек и настоящий лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже», — написал бывший разведчик.

5 сентября Путин поддержал идею создания Национального центра исторической памяти.

Он также предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрав артефакты от начала и до конца войны.