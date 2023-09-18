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WP: Байдену будет непросто сохранить международную поддержку Украины на ГА ООН

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Президенту США Джо Байдену будет непросто сохранить международную поддержку Украины на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет The Washington Post.
WP: Байдену будет непросто сохранить международную поддержку Украины на ГА ООН
  • AP

Как отмечает газета, Киев не может похвастаться крупными успехами в контрнаступлении, как надеялись украинские чиновники.

Во-вторых, поддержка Украины среди американской общественности ослабевает из-за её высокой стоимости для налогоплательщиков, говорится в статье, перевод которой приводит ИноТВ.

Вместе с этим Глобальный Юг поддерживает экономические и дипломатические связи с Россией и не желает применять западные санкции, опасаясь экономических последствий.

«Если Зеленский сядет в Совете Безопасности ООН и скажет, что мы будем продолжать бороться вечно, то это создаст явный диссонанс со многими незападными странами, борющимися с долгами и бедностью, которые чувствуют, что их проблемы отодвигаются на второй план», — приводит издание слова эксперта Ричарда Гоуэна.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность, что Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать.

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