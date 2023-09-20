Журналист из США Хинкл: большая часть мира уже поддерживает Россию и её действия

Подавляющее большинство мирового населения уже поддерживает Россию и её действия в рамках текущей спецоперации, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT.

Журналист отметил, что только США и Западная Европа утверждают, что выступают «арбитрами истины и мировыми жандармами».

«Но на самом деле — особенно в этом постоянно меняющемся многополярном мире, в котором Саудовская Аравия теперь, по сути, отказывается от нефтедоллара и движется в сторону БРИКС, — Запад представляет собой пустотелый скелет власти», — сказал Хинкл.

Он также выразил мнение, что меньшее, чем может закончиться конфликт на Украине, — это взятие Россией под контроль территорий от Харькова до Одессы.