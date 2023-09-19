Меньшее, чем может закончиться конфликт на Украине, — это взятие Россией под контроль территорий от Харькова до Одессы, считает американский журналист Джексон Хинкл. В интервью RT он допустил, что Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения США.

По словам Хинкла, интеграция всей территории Украины в Россию оказалась бы «благом для всего украинского народа».

«Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю её возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит», — сказал он.

Собеседник также выразил мнение, что США хотят «возвысить» Польшу в Европе, а также усилить страны Северной Европы, тем временем американские власти желают навредить Германии, Италии и Франции.

«Что, собственно, они и делают, продвигая там политику и повестку «антироста». Они взорвали «Северный поток», и теперь экономика этих стран рушится: в Германии — рецессия, в еврозоне — инфляционный кризис, и, вероятно, рецессия скоро настигнет всех», — сказал журналист.

Ранее Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.