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Журналист из США Хинкл: надеюсь, Россия целиком освободит Украину от нацистов

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Меньшее, чем может закончиться конфликт на Украине, — это взятие Россией под контроль территорий от Харькова до Одессы, считает американский журналист Джексон Хинкл. В интервью RT он допустил, что Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения США.
Журналист из США Хинкл: надеюсь, Россия целиком освободит Украину от нацистов
  • © AP Photo/Petros Giannakouris

По словам Хинкла, интеграция всей территории Украины в Россию оказалась бы «благом для всего украинского народа».

«Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю её возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит», — сказал он.

Собеседник также выразил мнение, что США хотят «возвысить» Польшу в Европе, а также усилить страны Северной Европы, тем временем американские власти желают навредить Германии, Италии и Франции.

«Что, собственно, они и делают, продвигая там политику и повестку «антироста». Они взорвали «Северный поток», и теперь экономика этих стран рушится: в Германии — рецессия, в еврозоне — инфляционный кризис, и, вероятно, рецессия скоро настигнет всех», — сказал журналист.

Ранее Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.

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