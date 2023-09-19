Журналист из США Хинкл: надеюсь, Россия целиком освободит Украину от нацистов
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По словам Хинкла, интеграция всей территории Украины в Россию оказалась бы «благом для всего украинского народа».
«Я надеюсь, что Россия и Путин займут Украину до последнего квадратного дюйма. Надеюсь, они всю её возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит», — сказал он.
Собеседник также выразил мнение, что США хотят «возвысить» Польшу в Европе, а также усилить страны Северной Европы, тем временем американские власти желают навредить Германии, Италии и Франции.
«Что, собственно, они и делают, продвигая там политику и повестку «антироста». Они взорвали «Северный поток», и теперь экономика этих стран рушится: в Германии — рецессия, в еврозоне — инфляционный кризис, и, вероятно, рецессия скоро настигнет всех», — сказал журналист.
Ранее Джексон Хинкл заявил, что уничтожение ВС России танка Challenger 2, который Великобритания передала Украине, является плохой рекламой западного оружия.