Слуцкий назвал речь Зеленского в ООН ложью для оправдания ядерного шантажа

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что речь Владимира Зеленского на Генассамблее ООН была ложью с целью оправдания ядерного шантажа.

По его словам, на фоне провала контрнаступления Зеленский начал поездку в США с «антироссийских страшилок».

«Но Зеленский лжёт. Лжёт с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС», — цитирует РИА Новости Слуцкого.

Он добавил, что ложь Зеленского нужна также для оправдания США, поставляющих Киеву оружие.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке на самолёте украинской государственной компании впервые с 2022 года. Ранее он пользовался военными самолётами транспортной авиации США и Британии.