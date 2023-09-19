Слуцкий назвал речь Зеленского в ООН ложью для оправдания ядерного шантажа
По его словам, на фоне провала контрнаступления Зеленский начал поездку в США с «антироссийских страшилок».
«Но Зеленский лжёт. Лжёт с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС», — цитирует РИА Новости Слуцкого.
Он добавил, что ложь Зеленского нужна также для оправдания США, поставляющих Киеву оружие.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в Нью-Йорке на самолёте украинской государственной компании впервые с 2022 года. Ранее он пользовался военными самолётами транспортной авиации США и Британии.