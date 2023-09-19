Блинкен: США призывают к прекращению огня в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
«Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий», — цитирует ТАСС заявление Блинкена.
Он отметил, что Вашингтон обеспокоен действиями Баку и призывает прекратить их.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.
В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.