Блинкен: США призывают к прекращению огня в Нагорном Карабахе

США обеспокоены действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают к прекращению огня, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий», — цитирует ТАСС заявление Блинкена.

Он отметил, что Вашингтон обеспокоен действиями Баку и призывает прекратить их.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.