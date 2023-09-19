Экс-премьер Словакии Фицо: жалоба Украины в ВТО — это верх наглости
- РИА Новости
«Мы всегда говорили и говорим сегодня: давайте помогать, если это возможно, но словацкие интересы должны быть на первом месте!» — написал он в соцсетях.
Фицо также ранее заявил, что в случае победы его политической силы на выборах и вхождения в состав нового правительства его страна прекратит поставки вооружений на Украину.
Венгрия, Словакия и Польша ранее сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.
Из-за этого власти Украины подали иски во Всемирную торговую организацию в отношении трёх стран.