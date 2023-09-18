Роберт Фицо: Словакия может остановить поставки оружия Киеву после выборов
Об этом он заявил Associated Press.
«Если Smer войдёт в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия», — сказал он, отметив, что поставки оружия не изменят ход военных действий и Западу надо способствовать поиску компромисса между Москвой и Киевом.
Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.
Ранее СМИ писали, что предстоящие выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины.