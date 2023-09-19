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Замгенсека НАТО: альянс поможет Молдавии модернизировать войска

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Североатлантический альянс разделяет интерес Молдавии в вопросе модернизации её армии, поэтому готов помочь Кишинёву в этом вопросе, сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Замгенсека НАТО: альянс поможет Молдавии модернизировать войска
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на телеканал Moldova 1.

По его словам, блок и Евросоюз инвестируют в укрепление экономической, институциональной и гражданской устойчивости Молдавии. Он назвал эту меру важной.

«Интерес лидеров Молдавии состоит в том, чтобы иметь как можно более крепкую и компетентную армию, и НАТО готово сотрудничать в этом направлении», — сказал Джоанэ.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинёв собирается активно развивать программы сотрудничества с НАТО.

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