Замгенсека НАТО: альянс поможет Молдавии модернизировать войска
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Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на телеканал Moldova 1.
По его словам, блок и Евросоюз инвестируют в укрепление экономической, институциональной и гражданской устойчивости Молдавии. Он назвал эту меру важной.
«Интерес лидеров Молдавии состоит в том, чтобы иметь как можно более крепкую и компетентную армию, и НАТО готово сотрудничать в этом направлении», — сказал Джоанэ.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинёв собирается активно развивать программы сотрудничества с НАТО.