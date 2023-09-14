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В Молдавии заявили о намерении развивать сотрудничество с НАТО

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Молдавия собирается активно развивать программы сотрудничества с НАТО, чтобы укрепить обороноспособность и модернизировать войска.
В Молдавии заявили о намерении развивать сотрудничество с НАТО
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Об этом сообщил премьер Молдавии Дорин Речан, передаёт РИА Новости.

По его словам, Кишинёв намерен сделать программы партнёрства с альянсом и его членами более динамичными. Речан отметил, что особую поддержку Молдавии оказывают Румыния и США.

«Нейтралитет не означает безразличие, поэтому мы должны укрепить оборонную способность, увеличить инвестиции в армию, чтобы она соответствовала стандартам НАТО. В этой области у нас будет поддержка наших партнёров», — заявил молдавский премьер.

Ранее верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что блок готов помочь Молдавии развивать войска.

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