В Молдавии заявили о намерении развивать сотрудничество с НАТО

Молдавия собирается активно развивать программы сотрудничества с НАТО, чтобы укрепить обороноспособность и модернизировать войска.

Об этом сообщил премьер Молдавии Дорин Речан, передаёт РИА Новости.

По его словам, Кишинёв намерен сделать программы партнёрства с альянсом и его членами более динамичными. Речан отметил, что особую поддержку Молдавии оказывают Румыния и США.

«Нейтралитет не означает безразличие, поэтому мы должны укрепить оборонную способность, увеличить инвестиции в армию, чтобы она соответствовала стандартам НАТО. В этой области у нас будет поддержка наших партнёров», — заявил молдавский премьер.

Ранее верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что блок готов помочь Молдавии развивать войска.