В НАТО заявили о готовности альянса помогать Молдавии развивать вооружённые силы

Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО готово помочь Молдавии развивать вооружённые силы.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Молдова-1».

Как рассказал Каволи, у альянса есть чёткий набор инструментов для развития отношений со странами — партнёрами НАТО.

Через эти механизмы альянс осуществляет помощь Кишинёву, добавил военный.

«Первым шагом в этом направлении стала разработка Кишинёвом чёткого плана развития вооружённых сил», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что молдавские власти готовы активизировать диалог и практическое сотрудничество с НАТО.