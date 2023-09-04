В НАТО заявили о готовности альянса помогать Молдавии развивать вооружённые силы
- Legion-Media
Об этом он сказал в эфире телеканала «Молдова-1».
Как рассказал Каволи, у альянса есть чёткий набор инструментов для развития отношений со странами — партнёрами НАТО.
Через эти механизмы альянс осуществляет помощь Кишинёву, добавил военный.
«Первым шагом в этом направлении стала разработка Кишинёвом чёткого плана развития вооружённых сил», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что молдавские власти готовы активизировать диалог и практическое сотрудничество с НАТО.