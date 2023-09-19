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Полянский: СМИ Запада перестали покрывать провокации Зеленского

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СМИ стран Запада больше не покрывают провокации Владимира Зеленского, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский: СМИ Запада перестали покрывать провокации Зеленского
  • AP

«Западная пресса перестала церемониться с Зеленским и покрывать его провокации», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

По его словам, это является плохим знаком для Киева в преддверии недели высокого уровня в Генассамблее ООН.

Ранее журналисты The New York Times провели собственное расследование удара по городскому рынку в Константиновке и пришли к выводу, что по региону ударила украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук».

Благодаря записям с камер видеонаблюдения журналисты выяснили, что ракета прилетела в Константиновку с направления подконтрольной Украине территории, а не с российских позиций, и по времени удар совпадает с двумя ракетными пусками с позиций ВСУ.

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