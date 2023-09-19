Аналитики прокомментировали расследование NYT об ударе по Константиновке

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировали расследование журналистов The New York Times, в котором они пришли к выводу, что по городскому рынку в Константиновке ударила украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук».

По мнению Оленченко, в публикации есть «сиюминутный конъюнктурный интерес».

«На днях будет встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского, и по логике переговоров ему нужен какой-то негатив с тем, чтобы отвечать на запросы Зеленского, а Зеленский обычно очень активен в разного рода запросах, претензиях, обвинениях своим западным кураторам. Байден может его ткнуть носом и сказать, что мы даём вам оружие, а вы им бесконтрольно распоряжаетесь», — считает эксперт.

В более широком плане, как отметил собеседник RT, демократы хотят уравнять шансы с республиканцами.

«Ну и в самом широком смысле это такой аргумент для того, чтобы подталкивать Зеленского к каким-то кадровым перестановкам. Они его подтолкнули к назначению министром обороны Рустема Умерова, и неслучайно он начал проводить там чистку, не исключено, что это тоже аргумент того, что украинская армия, получается, бесконтрольна и зачастую действует без какого-то военного смысла», — объяснил он.

Аналитик также подчеркнул, что американцам «не хочется быть причастными к действиям против мирного населения».

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, вектор американской внешней политики в отношении Украины «кардинально не смещается».

«Это индикатор внутриполитической борьбы, которая происходит в США между республиканцами и демократами. Одни выступают за более эффективное расходование средств на Украину, другие — за абсолютную поддержку Украины, но это не траектория изменения развития американской внешней политики в отношении Украины», — заключил он.

Ранее журналисты The New York Times провели собственное расследование удара по городскому рынку в Константиновке и пришли к выводу, что по региону ударила украинская ракета, выпущенная из ЗРК «Бук».

Благодаря записям с камер видеонаблюдения журналисты выяснили, что ракета прилетела в Константиновку с направления подконтрольной Украине территории, а не с российских позиций и по времени удар совпадает с двумя ракетными пусками с позиций ВСУ.