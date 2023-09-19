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Балканист Путятин: власти Болгарии «пойдут по указке ЕС» в ситуации с фермерами

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Ангелина Шурпина
Балканист кафедры истории южных и западных славян МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Путятин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что болгарские фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна.
Балканист Путятин: власти Болгарии «пойдут по указке ЕС» в ситуации с фермерами
  • AP

Специалист напомнил, что болгарское руководство «с завидным постоянством в ущерб своим национальным интересам» принимает те решения, которые от них или требуют или просят принять со стороны Брюсселя или Вашингтона.

«Пример — это и позиция Болгарии в вопросах «Южного потока», который был выгоден Болгарии, но из-за давления со стороны США и ЕС они отказались от очень перспективного и выгодного для себя проекта. Подобная же позиция была и в отношении приёма беженцев, когда было несколько волн, сирийских, в том числе, Болгария оказывала помощь, в ущерб тем настроениям, которые были в болгарском обществе», — рассказал Путятин.

И в настоящий момент, по его мнению, власти Софии «пойдут по указке ЕС». 

Ранее болгарские фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна.

Венгрия, Словакия и Польша при этом сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

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