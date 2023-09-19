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В Болгарии фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна

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Болгарские фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна.
В Болгарии фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет болгарское издание «Факти».

Отмечается, что протестующие фермеры направятся на личном транспорте к зданию совета министров в Софии, если власти не выступят с предложениями по решению озвученных сельхозпроизводителями проблем.

Ранее болгарские сельхозпроизводители начали массовые акции протеста в стране.

Венгрия, Словакия и Польша при этом сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

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