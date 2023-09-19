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Минсельхоз Словакии: жалоба Киева в ВТО из-за зерна не имеет правовой основы

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Жалоба, которую Украина подала во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт сельхозтоваров, включая зерно, не имеет правовой основы, поскольку желание бесконтрольно ввозить их в другую страну — члена ВТО не является аргументом.
Минсельхоз Словакии: жалоба Киева в ВТО из-за зерна не имеет правовой основы
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Такое заявление сделал глава Министерства сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш.

«Меня это удивило (реакция со стороны Украины. — RT). Конечно, этот иск не базируется на правовой основе, потому что просто бесконтрольно возить продукты в государство-член — это, наверное, не аргумент», — цитирует РИА Новости его слова.

Биреш добавил, что пока прошло немного времени для оценки предложенных Киевом мер по контролю за импортом сельхозтоваров, а Словакия намерена проанализировать их на национальном уровне.

Ранее Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию.

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