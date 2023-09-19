Качиньский: Польша предложила ЕС отправлять нелегальных мигрантов на родину
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Об этом заявил вице-премьер Ярослав Качиньский.
Он отметил, что совет министров Польши принял резолюцию на фоне ситуации на итальянском острове Лампедуза.
В резолюции говорится о том, что «единственным методом реальной борьбы с этой — это надо так назвать — оккупацией является реальное укрепление границ и принятие решений, касающихся вывезения тех, кто проник через границы, в их родные страны», — сообщил Качиньский, его слова приводит РИА Новости.
Ранее замглавы польского внешнеполитического ведомства Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
По словам политика, мигрантов перевозят преступные организации, но «на заднем плане, безусловно, есть» Россия, которая якобы преследует цель дестабилизировать ситуацию в регионе.
На Лампедузе объявили режим ЧП из-за наплыва мигрантов.