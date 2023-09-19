Шойгу передал Ким Чен Ыну меч ручной работы с драгоценными камнями

Глава Минобороны России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну меч ручной работы, изготовленный из ценных пород дерева и инкрустированный драгоценными камнями, заявил глава оружейной фабрики «Златоуст» в Челябинской области Олег Трубин.

«Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что меч украшен миниатюрами из русских былин о богатырях на конях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин подарил главе КНДР перчатку от космического скафандра.

Также Песков заявил, что Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР.