Шойгу передал Ким Чен Ыну меч ручной работы с драгоценными камнями
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«Это классический русский меч, выполненный по образцу XVIII века. Изготовлен вручную с применением ценных пород дерева, благородных металлов», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что меч украшен миниатюрами из русских былин о богатырях на конях.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин подарил главе КНДР перчатку от космического скафандра.
Также Песков заявил, что Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР.