Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин подарил главе КНДР перчатку от космического скафандра.

«Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества», — сообщил он.

Наряду с этим Песков отметил, что Путин также получит в подарок от Ким Чен Ына «карабин, сделанный северокорейскими мастерами».

Ранее Песков заявил, что Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР.