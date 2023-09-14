Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра
- РИА Новости
«Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества», — сообщил он.
Наряду с этим Песков отметил, что Путин также получит в подарок от Ким Чен Ына «карабин, сделанный северокорейскими мастерами».
Ранее Песков заявил, что Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР.