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Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин подарил главе КНДР перчатку от космического скафандра.
Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра
  • РИА Новости

«Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества», — сообщил он.

Наряду с этим Песков отметил, что Путин также получит в подарок от Ким Чен Ына «карабин, сделанный северокорейскими мастерами».

Ранее Песков заявил, что Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР.

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