Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Президент России Владимир Путин принял приглашение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить КНДР с благодарностью.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение», — сказал он.

По его словам, согласование поездки далее будет проходить по дипломатическим каналам.

12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын побывал с визитом в России. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла на Дальнем Востоке.

В частности, президент России рассказал лидеру КНДР о транспортных возможностях России.