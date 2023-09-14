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Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

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Президент России Владимир Путин принял приглашение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить КНДР с благодарностью.
Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение», — сказал он.

По его словам, согласование поездки далее будет проходить по дипломатическим каналам.

12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын побывал с визитом в России. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла на Дальнем Востоке.

В частности, президент России рассказал лидеру КНДР о транспортных возможностях России.

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