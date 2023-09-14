Песков: Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение», — сказал он.
По его словам, согласование поездки далее будет проходить по дипломатическим каналам.
12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын побывал с визитом в России. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла на Дальнем Востоке.
В частности, президент России рассказал лидеру КНДР о транспортных возможностях России.