Кремль: Путин рассказал Ким Чен Ыну о транспортных возможностях России

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНДР Ким Чен Ыну о транспортных возможностях России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Ким Чен Ын «живо интересовался самыми различными областями сотрудничества».

«Путин рассказал о наших транспортных возможностях... Это, и какая наша аэропортовая сеть, и сколько у нас портов, и как вообще работает транспортная система и авиация наша», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын обсудили возможности сотрудничества в космосе.