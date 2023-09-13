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Кремль: Путин рассказал Ким Чен Ыну о транспортных возможностях России

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Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНДР Ким Чен Ыну о транспортных возможностях России.
Кремль: Путин рассказал Ким Чен Ыну о транспортных возможностях России
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Ким Чен Ын «живо интересовался самыми различными областями сотрудничества».

«Путин рассказал о наших транспортных возможностях... Это, и какая наша аэропортовая сеть, и сколько у нас портов, и как вообще работает транспортная система и авиация наша», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын обсудили возможности сотрудничества в космосе.

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