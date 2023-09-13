Кремль: Путин рассказал Ким Чен Ыну о транспортных возможностях России
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Ким Чен Ын «живо интересовался самыми различными областями сотрудничества».
«Путин рассказал о наших транспортных возможностях... Это, и какая наша аэропортовая сеть, и сколько у нас портов, и как вообще работает транспортная система и авиация наша», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Путин и Ким Чен Ын обсудили возможности сотрудничества в космосе.