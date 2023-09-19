Экономист Сакс связал конфликт на Украине с ослаблением позиций США

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс связал конфликт на Украине с ослаблением позиций Соединённых Штатов.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу The Duran.

Он отметил, что Россия «прямо сейчас говорит «нет» Соединённым Штатам.

Сакс добавил, что остальные государства следом за Россией просят Вашингтон «отвалить», так как им не нужна гегемония США и они выступают за многополярный мир.

Профессор также считает, что в Вашингтоне ещё не до конца осознали, насколько шатким становится их положение на мировой арене. Он добавил, что в связи с этим конфликт на Украине является переломным моментом.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США управляют конфликтом на Украине, поставляют ВСУ оружие, боеприпасы, разведданные и ведут войну против России.

До этого бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американская экономика истощена из-за стремления США обескровить Россию украинским конфликтом.