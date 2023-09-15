Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об истощении экономики США из-за Украины
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«Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение, произошло обратное. Ресурсы Америки истощаются... Путин знает об этом», — заявил офицер в Twitter.
По словам Макгрегора, теперь США для обслуживания внешнего долга нужно тратить сумму, примерно равную военному бюджету всей страны.
Ранее сообщалось, что объём госдолга США впервые в истории превысил отметку $32 трлн.
Президент США Джо Байден утвердил повышение потолка госдолга Соединённых Штатов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала США страной-банкротом.