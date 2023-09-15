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Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об истощении экономики США из-за Украины

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Американская экономика истощена из-за стремления США обескровить Россию украинским конфликтом, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об истощении экономики США из-за Украины
  • Gettyimages.ru

«Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение, произошло обратное. Ресурсы Америки истощаются... Путин знает об этом», — заявил офицер в Twitter.

По словам Макгрегора, теперь США для обслуживания внешнего долга нужно тратить сумму, примерно равную военному бюджету всей страны.

Ранее сообщалось, что объём госдолга США впервые в истории превысил отметку $32 трлн.

Президент США Джо Байден утвердил повышение потолка госдолга Соединённых Штатов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала США страной-банкротом.

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