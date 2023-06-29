Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала США страной-банкротом.

Дипломат со ссылкой на бюджетное управление конгресса Соединённых Штатов напомнила, что американский госдолг перед заёмщиками (за исключением правительства) к 2053 году увеличится до 181% ВВП с 98% в 2023-м.

«Страна-банкрот», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что объём госдолга США впервые в истории превысил отметку $32 трлн.

Президент США Джо Байден утвердил повышение потолка госдолга Соединённых Штатов.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что Соединённые Штаты вряд ли допустят дефолт, поскольку сами печатают деньги.