Лавров заявил, что США управляют украинским конфликтом

США управляют конфликтом на Украине, поставляют ВСУ оружие, боеприпасы, разведданные и ведут войну против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, США долго готовили Украину для того, чтобы при её помощи нанести России стратегическое поражение.

«Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну», — приводит слова Лаврова журналист Павел Зарубин.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американская экономика истощена из-за стремления США обескровить Россию украинским конфликтом.