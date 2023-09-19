Франция не станет запрещать въезд в страну машин с российскими номерами

Власти Франции не станут запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами, сообщили в пресс-службе французского посольства в России.

«В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 Европейского союза», — сообщили «Известиям» в дипмиссии.

Уточняется, что Париж не станет объявлять о запрете на ввоз транспортных средств по аналогии с Германией, Финляндией, Польшей и Прибалтикой.

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — добавили в посольстве.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

При этом ЕК разрешила не конфисковывать у россиян одежду на границе в рамках санкций.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT назвала новые санкционные меры Евросоюза, в частности запрет россиянам ввозить личные вещи, расизмом.