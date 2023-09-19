Экс-морпех США: ВСУ не располагают средствами для конкуренции с ВС России

Украинская армия не могла успешно закончить контрнаступление, так как ВСУ никогда не располагали средствами, чтобы конкурировать с ВС России, заявил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.

По его словам, Украине потребовалось бы значительное преимущество в артиллерии.

«Запад никогда бы не поставил им столько вооружений. Также и контрбатарейные орудия — у них нет и близко того количества, которым обладает Россия», — цитирует Берлетика РИА Новости.

Он напомнил о позиции Вашингтона в начале конфликта, когда США были уверены, что одолеть Россию будет просто. Теперь, как отметил Берлетик, там признают, что ВСУ несут потери без продвижения.

«Надеюсь, они открывают глаза на суровую реальность. Солдаты ВСУ просто были одноразовыми пешками, которых Вашингтон заставил сражаться в условиях, которые никогда не пожелал бы своим военным», — заключил американский морпех.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ.

Также экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.

Кроме того, в WSJ отметили, что плохая погода помешает ВСУ прорвать оборону России.