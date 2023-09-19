Rzeczpospolita: Польша больше не участвует в решении будущего Украины

Польша может не попасть в число стран, которые будут решать судьбу украинского конфликта.

Такое мнение выразили обозреватели Rzeczpospolita.

По данным газеты, Польша для США является важным союзником, однако не входит в число тех, с кем Вашингтон разделяет одни и те же ценности.

«Именно с Парижем, Лондоном и Берлином администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество поддержки Украины», — говорится в статье.

Ранее Госдеп Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО на $4 млрд.

Также глава комитета по иностранным делам сейма Польши Радослав Фогель заявил, что страна видит в поддержке Киева отстаивание собственных интересов.