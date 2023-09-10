Депутат сейма Фогель: Варшава отстаивает свои интересы, поддерживая Киев

Глава комитета по иностранным делам сейма Польши Радослав Фогель заявил, что страна видит в поддержке Киева отстаивание собственных интересов.

По его словам, на Украине должны понимать, что Польши помогает ей из-за гуманитарных соображений и уважения международного права.

Кроме того, как отметил Фогель в эфире Radio ZET, Украина, которая «будет побеждена и завоёвана Россией», представит определённую угрозу для польской стороны.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал щедрую помощь Киеву со стороны польских властей.

Обозреватель еженедельника Myśl Polska Конрад Ренкас выразил мнение, что на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия.