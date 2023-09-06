Блинкен поблагодарил главу МИД Польши за щедрую помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал щедрую помощь Киеву со стороны польских властей.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Госсекретарь подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с нашими союзниками и партнёрами по поводу возникающих угроз нашей безопасности», — заявил Миллер.

Миллер отметил, что Блинкен также «поприветствовал щедрую постоянную помощь Польши Украине и её народу».

Ранее телеканал CNN сообщал, что Блинкен, как ожидается, объявит в ходе визита в Киев о новом пакете помощи для Украины на сумму более $1 млрд.