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Блинкен поблагодарил главу МИД Польши за щедрую помощь Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых поприветствовал щедрую помощь Киеву со стороны польских властей.
Блинкен поблагодарил главу МИД Польши за щедрую помощь Украине
  • РИА Новости

Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Госсекретарь подчеркнул важность единства НАТО и продолжения тесных консультаций с нашими союзниками и партнёрами по поводу возникающих угроз нашей безопасности», — заявил Миллер.

Миллер отметил, что Блинкен также «поприветствовал щедрую постоянную помощь Польши Украине и её народу».

Ранее телеканал CNN сообщал, что Блинкен, как ожидается, объявит в ходе визита в Киев о новом пакете помощи для Украины на сумму более $1 млрд.

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