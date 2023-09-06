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CNN: Блинкен объявит о новом пакете помощи Украине на сумму более $1 млрд

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен, как ожидается, объявит в ходе визита в Киев о новом пакете помощи для Украины на сумму более $1 млрд.
CNN: Блинкен объявит о новом пакете помощи Украине на сумму более $1 млрд
  • Gettyimages.ru

«Ожидается, что Блинкен объявит о более чем $1 млрд нового финансирования для Украины», — заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США телеканалу CNN.

Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл с визитом на Украину.

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