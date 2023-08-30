На месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия. Такое мнение выразил обозреватель еженедельника Myśl Polska Конрад Ренкас.

В материале сказано, что Польша становится «двунациональной страной».

«Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию», — пишет Ренкас.

По его мнению, новым государством придётся управлять методами, успешно опробованными режимом президента Украины Владимира Зеленского: то есть с помощью террора, арестов, запрета на деятельность реальной оппозиции, ограничения гражданских и трудовых прав.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что ряд западных стран поделят между собой территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Литва и Польша планируют вторжение на территорию Украины в обход согласования с НАТО.