Myśl Polska: на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия
В материале сказано, что Польша становится «двунациональной страной».
«Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию», — пишет Ренкас.
По его мнению, новым государством придётся управлять методами, успешно опробованными режимом президента Украины Владимира Зеленского: то есть с помощью террора, арестов, запрета на деятельность реальной оппозиции, ограничения гражданских и трудовых прав.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что ряд западных стран поделят между собой территорию Украины после провала украинских вооружённых сил.
Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Литва и Польша планируют вторжение на территорию Украины в обход согласования с НАТО.