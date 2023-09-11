Узнать больше

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше системы боевого командования ПВО и ПРО

Короткая ссылка
Госдеп Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО на $4 млрд.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

В заявлении сказано, что Госдеп одобрил возможную продажу польскому правительству интегрированной системы боевого командования воздушной и ракетной обороны, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью $4 млрд.

Ранее американская компания Lockheed Martin сообщила о подписании с Минобороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве РСЗО HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить