Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше системы боевого командования ПВО и ПРО

Госдеп Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого командования ПВО и ПРО на $4 млрд.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

В заявлении сказано, что Госдеп одобрил возможную продажу польскому правительству интегрированной системы боевого командования воздушной и ракетной обороны, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью $4 млрд.

Ранее американская компания Lockheed Martin сообщила о подписании с Минобороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве РСЗО HIMARS.