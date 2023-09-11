Пентагон: Госдеп одобрил продажу Польше системы боевого командования ПВО и ПРО
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
В заявлении сказано, что Госдеп одобрил возможную продажу польскому правительству интегрированной системы боевого командования воздушной и ракетной обороны, а также сопутствующего оборудования оценочной стоимостью $4 млрд.
Ранее американская компания Lockheed Martin сообщила о подписании с Минобороны Польши рамочного соглашения о сотрудничестве в производстве РСЗО HIMARS.