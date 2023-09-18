Узнать больше

МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках в недружественные страны

Короткая ссылка
В МИД России призвали россиян тщательно взвешивать все риски при поездках в недружественные страны.
МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках в недружественные страны
  • © Баранов Владимир / Globallook Press

Отмечается, что в министерство поступает большое число обращений россиян и находящихся за рубежом соотечественников.

«Вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», — говорится в заявлении.

Дипломаты призвали следить за предупреждениями МИД России и других российских ведомств, а также проявлять повышенную бдительность и выдержку.

Также в МИД России заявили, что так называемые разъяснения Еврокомиссии по порядку въезда находятся за гранью абсурда и направлены против граждан России

В МИД подчеркнули, что Россия будет отслеживать выполнение запрета на ввоз в ЕС товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждой страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить