МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках в недружественные страны

В МИД России призвали россиян тщательно взвешивать все риски при поездках в недружественные страны.

Отмечается, что в министерство поступает большое число обращений россиян и находящихся за рубежом соотечественников.

«Вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», — говорится в заявлении.

Дипломаты призвали следить за предупреждениями МИД России и других российских ведомств, а также проявлять повышенную бдительность и выдержку.

Также в МИД России заявили, что так называемые разъяснения Еврокомиссии по порядку въезда находятся за гранью абсурда и направлены против граждан России.

В МИД подчеркнули, что Россия будет отслеживать выполнение запрета на ввоз в ЕС товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждой страны.