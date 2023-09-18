МИД: Россия будет отслеживать ситуацию с ограничениями в странах ЕС

Россия будет отслеживать выполнение запрета на ввоз в ЕС товаров российского происхождения и определять ответ в отношении каждой страны.

Об этом сообщили в МИД России.

«МИД России и российские загранучреждения будут внимательно отслеживать развитие ситуации в режиме реального времени и определять в отношении каждой конкретной страны дальнейшие шаги на основе анализа действий её официальных представителей», — говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT назвала новые санкционные меры Евросоюза, в частности запрет россиянам ввозить личные вещи, расизмом.